Уфа, , 12:38 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступил банкротный иск к ООО «Северная строительная компания», которое четыре года назад выступало подрядчиком при выполнении капремонта Дворца спорта «Юбилейный» и центра реабилитации в Югорске. Иск от кредитора до 1 июля 2020 года оставлен без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ООО «Стройтэк» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Иск был подан 17 апреля 2020 года. Сумма претензий неизвестна, но между компаниями имеется до конца не разрешённый судебный спор. «Стройтэк» ранее потребовал взыскать с башкирской компании свыше 14,844 млн рублей долга, а также стоимость простоя техники в размере 9,9 млн рублей, проценты за пользование чужими деньгами — 629 тыс. рублей. В сентябре 2019 года первая инстанция иск удовлетворила, но вердикт обжалуется. Следующее заседание по делу назначено на 18 мая 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик по банкротному иску учреждена в марте 2014 года для строительства жилых и нежилых зданий. Директор с 2018 года — Вардан Степанян, владелец — Врам Карапетян. Компания, в которой около 80 сотрудников, в открытых источниках указана, как исполнитель двух контрактов в 2016 году. Заказчиком выступало ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Речь шла о капитальном ремонте объектов в Югорске — Дворца спорта «Юбилейный» (цена контракта — свыше 1,3 млн рублей) и центра реабилитации «Здоровье» (контракт на 202 млн рублей).