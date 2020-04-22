Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Шведские муниципалитеты могут вынужденно перейти к системе экономии в результате кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Муниципалитеты по всей стране уже потеряли $1,5 миллиардов налоговых поступлений. Если безработица вырастет до наихудшего сценария правительства в 13%, то они потеряют значительно больше. Об этом 22 апреля сообщила Шведская новостная служба.

Весенний бюджет, представленный на прошлой неделе, включал, среди прочего, выпадающие $1,5 миллиардов в виде государственных субсидий муниципалитетам, пострадавшим в результате вспышки вируса, но пока он покрывает только потерянные налоговые поступления.

Поэтому Анника Валленског, главный экономист объединения муниципалитетов Швеции, обеспокоена, что местным властям придется перейти к системе жесткой экономии.

«Если государство не покроет увеличившиеся расходы и потерю доходов, с которыми столкнуться муниципалитеты, тогда существует риск того, что муниципальный сектор начнет работать в режиме экономии, и в настоящее время это будет не очень хорошо, учитывая, что тогда муниципалитеты еще больше усугубят кризис», — заявила Валленског.