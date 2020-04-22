Махачкала, , 09:10 — REGNUM Рыбодобывающие предприятия Дагестана за четыре месяца 2020 года выловили 5 тыс. 376 тонн рыбы. Это почти в пять с половиной раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было добыто 983 тонны, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

По данным ведомства, такой рост вылова рыбы обеспечен в первую очередь за счет активного килечного промысла в республике. Так, с начала текущего года добыто около 4,5 тыс. тонн обыкновенной кильки, тогда как в прошлом году за этот период было добыто 237 тонн.

С начала года в Дагестане выдано 193 разрешения на промышленный и прибрежный вылов рыбы, заключено 978 договоров на неодуемые виды рыб. В управлении отметили, что проблемных вопросов от пользователей водных биологических ресурсов не поступало, вместе с тем рыбаки отмечают слабую реализацию продукции из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пяти регионах Северного Кавказа, в том числе в Дагестане, СКТУ Росрыболовства ввело полный запрет на любительский и спортивный вылов рыбы во всех водных объектах в период с 15 апреля по 15 июня в связи с началом нерестового периода. За несоблюдение запрета нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.