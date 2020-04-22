Москва, , 08:54 — REGNUM По итогам марта 2020 года по программе «KIA Уверен» на российском авторынке было продано 798 машин KIA с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате реализация сертифицированных KIA в прошлом месяце увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Всего же за первый квартал 2020 года дилеры корейского автопроизводителя продали более 2000 сертифицированных машин KIA с пробегом.

Под программу «KIA Уверен» попадают машины не старше пяти лет, пробег которых не более 150 тыс. км. Эти автомобили были официально импортированы в РФ и реализуются только у официальных дилеров бренда. Данные модели имеют прозрачную историю послепродажного обслуживания и прошли ТО.

Напомним, по итогам первого квартала текущего года юридические лица в России купили 8155 новых машин марки KIA, что на 27% больше, чем год назад.

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