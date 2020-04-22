Москва, , 08:43 — REGNUM Российская экономика оправится от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но это процесс не будет быстрым. Восстановление будут постепенным. Такой прогноз в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников 21 апреля.

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По словам главы федерального ведомства, сценарий выхода из кризиса зависит от того, как система здравоохранения справится с распространением COVID-19.

«Мы должны понимать, что выход не будет, что называется, отскоком, — отметил министр. — Это будет поэтапное восстановление».

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Также министр уверен, что карантинные меры на фоне пандемии также должны сниматься постепенно, поэтому бизнесу придётся «какое-то время» функционировать в условиях ограничений. Решентников добавил, что правительство уже готовит новые меры по выходу экономики из кризиса — это «третий и четвёртый пакет поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия может в мае выйти на пик по коронавирусной инфекции, однако связанный с COVID-19 кризис затянется как минимум до следующего года. По его словам, экономика после падения не восстановится быстро, реалистичным сценарием является продолжительность кризиса до двух лет.

При этом помощник президента РФ Максим Орешкин придерживается другого мнения. По его словам, Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым».

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