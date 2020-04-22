Баку, , 08:29 — REGNUM Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал страны, не входящие в группу ОПЕК+, взять на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе минэнерго республики.

По его словам, страны ОПЕК+ взяли на себя историческую миссию по сокращению объемов добычи нефти. «Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах», — сказал Шахбазов.

Напомним, 21 апреля министры стран ОПЕК+ провели срочную неформальную конференцию, на которой обсудили ситуацию на рынке нефти. Страны подтвердили свою приверженность соглашению о сокращении объемов добычи нефти.

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