Киншаса, , 08:28 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) предупредили, что пандемия коронавируса может почти удвоить число людей во всем мире, страдающих от острого голода, выражая особенную обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности в Южном Судане и Демократической Республике Конго (ДР Конго). Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

В заявлении организации говорится, что пандемия коронавируса может иметь катастрофические последствия для миллионов людей, которые уже живут за чертой бедности и могут позволить купить себе пищу только за счет ежедневного нестабильного дохода.

В отчете, составленном организацией, говорится, что общее число людей, страдающих от голода, может увеличиться со 135 миллионов в прошлом году до более чем 250 миллионов.

Большинство из них проживают в 10 странах, затронутых конфликтами, экономическим кризисом и изменением климата. К ним относятся Йемен, Сирия, Южный Судан, ДР Конго, Венесуэла, Гаити и Афганистан.