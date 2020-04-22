Канберра, , 08:20 — REGNUM Правительство Австралии воспользуется низкими мировыми ценами на нефтепродукты и направит на создание стратегического запаса топлива около $60 миллионов. Об этом 22 апреля сообщает телерадиокорпорация ABC.

По словам министра энергетики Ангуса Тэйлора, на которого ссылается ABC, в данный момент страна обладает месячным запасом топлива, однако власти намерены для обеспечения безопасности страны «на случай будущих глобальных сбоев» создать значительно больший стратегический резерв.

«Сейчас самое время закупать топливо, и мы это сделаем», — заявил Тэйлор, отметив, что на закупки будет направлено 94 млн австралийских долларов ($59,2 млн).

В связи с тем, что существующие в Австралии топливные хранилища заполнены, дополнительный запас будет храниться на территории США. Но, по словам министра, перемещение резерва на континент «является приоритетной задачей», для решения которой в Астралии «как можно скорее» приступят к строительству новых резервуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 22 апреля цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель.

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