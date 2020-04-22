Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 21 апреля завершились падением на 24,50%, до $19,66. Нефтетрейдеры сбрасывали фьючерсы так как нет свободных хранилищ для её хранения из-за снижения спроса на нефть заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно последним данным Американского института нефти, за последнюю нежели запасы нефти увеличились на 13,226 млн баррелей (ожидалось +13,8 млн), запасы бензина — на 3,435 млн баррелей (ожидалось +4,4 млн), запасы дистиллятов — на 7,369 млн баррелей (ожидалось +3,9 млн).

Сегодня, 22 апреля, в Азии баррель Brent подешевел на 16,5%, до $16,49. Из-за остудив хранилищ трейдеры не хотят находиться в длинных позициях. Экспирация по майскому контракту прошла 21 апреля, по июньскому контракту экспирация состоится 18 мая.

Чем активнее будет действовать ОПЕК, тем быстрее стабилизируется рынок. Иначе цена опять окажется в минусовой области. Ближайшая цель у продавцов $9−10 за баррель.

Несколько министров стран ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию, во время которой обсудили ситуацию на нефтяном рынке и возможность приступить к сокращению добычи раньше 1 мая. В конференции не принимали участия Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

Читайте также: Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже