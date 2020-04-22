Санкт-Петербург, , 07:46 — REGNUM Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, который готовится к приёму пациентов с COVID-19, объявил аукцион на строительство научно-образовательного комплекса. Начальная цена лота превышает 5,3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион с начальной ценой 5 303 534 000 рублей пройдёт 6 мая 2020 года. Основанием для строительства является поручение президента РФ № ПР-1286 от 05.07.2017 года и постановления правительства за 2017−2018 годы.

Построить объект на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге должны за 2020−2022 годы, площадь участка — 31 821 кв.м. Строить планируется в один этап, а общая площадь семиэтажного центра составит 64 850 кв.м. В нём будут обучать до 1,7 тыс. человек. Помимо этого, планируется общежития для студентов, которое способно принять 620 человек. Проектом предусмотрена и подземная автостоянка на 95 мест.