Москва, , 07:38 — REGNUM Российские банки к 22 апреля уже выдали беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на сумму около 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«21 апреля выдано около 4 млрд рублей по более 1,8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости», — сообщает ведомство.

Минэкономразвития приводит данные по 15 банкам, подписавшим с ведомством соглашение по этой программе. Также поступило 36 заявок от банков, готовых выдать кредиты на общую сумму около 27 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Росстат привел данные по задолженности по зарплате в России. По состоянию на 1 апреля суммарная задолженность по заработной плате в РФ составляет 2 млрд 153,2 млн рублей. По данным за 1 марта, задолженность составлялся 2 млрд 207,3 млн рублей.

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