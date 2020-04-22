Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Экономические ограничения в США, введённые в связи с распространением коронавируса, коснулись более 40% американцев. Они потеряли работу или часть своего дохода, передаёт 21 апреля издание The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Всего были опрошены более 4,9 тыс. человек. 28% сообщили, что потеряли работу или были уволены в период объявленной пандемии, а треть из них согласилась на сокращение зарплаты. Всего, посчитали социологи, оба варианта в совокупности коснулись 43% респондентов.

Кроме того, больше половины (53%) американцев сообщили, что у них не хватит сбережений, чтобы покрывать свои расходы в течение трех месяцев.

Добавим, ситуация с коронавирусом в США остаётся одной из самых сложных в мире. Сегодня в стране подтверждено 825 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызванного им заболевания скончались 45 тыс. человек, вылечились 75 тыс. человек.

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