Нью-Йорк, США, , 07:20 — REGNUM Человечество вскоре может столкнуться с голодом библейского масштаба, если не примет экстренные меры по обеспечению продовольственной безопасности, заявил руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на заседании Совбеза ООН, проходившего в формате видеоконференции.

«Я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», — заявил он.

Бизли добавил, что всем странам необходимо срочно решать проблемы продовольственной безопасности. По его мнению, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, на грани голода могут оказаться миллионы людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВПП ООН спрогнозировали рост количества голодающих в мире из-за пандемии COVID-19. По данным организации, уже в 2020 году число голодающих жителей планеты может удвоиться и достичь 265 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число голодающих в мире может удвоиться на фоне пандемии