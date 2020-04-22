Лондон, , 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.

Это произошло впервые с ноября 2001 года. При этом фьючерсы нефти марки WTI выросли на 2,51%, до $11,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 20 апреля цена на нефть марки WTI снизились впервые в истории до отрицательных значений, но затем начала восстанавливаться.

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