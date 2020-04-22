Москва, , 04:10 — REGNUM Управление дорожно-мостового строительства Москвы 8 мая 2020 года планирует выбрать подрядчика, который выполнит строительные работы по проекту «Линия метрополитена станция метро «Коммунарка» — станция метро «Столбово». 2 и 3 этапы «Проект организации строительства. Котлованы открытого способа работ», «Основной период. Линия метрополитена»». Начальная цена данного тендера, объявленного 21 апреля 2020 года, превышает 16,3 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Второй этап включает разработку котлованов станционных комплексов «Коммунарка», «Столбово» с пристанционными сооружениями, перегонных тоннелей, притоннельных сооружений, тупиков за станцией «Столбово». Третий этап включает более широкий круг работ. Начальная стоимость проекта — 16 315 282 943 рубля, источник финансирования — бюджет Москвы. Адресной инвестиционной программой на проектно-изыскательские работы было определено изначально 900 млн рублей, на строительно-монтажные — 18,6 млн рублей.

В документации уточняется, что станционный комплекс «Коммунарка» располагается «под проектируемой автодорогой «МКАД — посёлок «Коммунарка» — аэропорт «Остафьево» и проектируемым проездом №7099 вдоль улицы Сосенский Стан с западной части посёлка Коммунарка у здания префектуры ТиНАО». А комплекс «Столбово» — вблизи с пересечением проектируемого проезда №7051 с автодорогой Солнцево — Бутово — Видное.

Намеченная продолжительность строительства — 42 месяца.