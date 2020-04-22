Санкт-Петербург, , 03:43 — REGNUM Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие из Санкт-Петербурга объявило упрощённую закупку на сумму 37,5 млрд рублей. Исполнитель должен будет провести реконструкцию судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В проекте контракта уточняется, что ФГУП действует «от имени Российской Федерации в лице госкорпорации «Росатом». Работы планируется произвести в два этапа: первый — до 15 ноября 2021 года, второй — до этого же срока в 2022 году.

Первый этап включает расширение морского канала до 475 метров «с формированием II-го колена и устройством карманов для оснований гравитационного типа». В ходе второго этапа морской канал планируется расширить до 573 метров. Проект также включает мобилизацию дноуглубительного флота, возмещение ущерба водным биоресурсам, дноуглубительные работы и размещение плавучих предостерегательных знаков. Ориентировочный общий объем дноуглубительных работ — 64,02 млн м3.

«Место расположения объекта (место выполнения работ) — Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Обская губа», — отмечается в документации и уточняется, что проект проведения работ должен быть согласован с капитаном морского порта Сабетта.

О победителе дорогостоящего тендера и дате подведения итогов пока ничего неизвестно, хотя итоги планировалось подвести 17 апреля 2020 года. Тем временем заказчик отправил запрос потенциальному подрядчику — ООО «Мордрага». По данным ЕГРЮЛ, компания создана в феврале 2005 года для производства дноочистительных, дноуглубительных работ и берегоукрепления. Уставный капитал — 22,5 млн рублей, директор с ноября 2019 года — Жан Пьер Р. Десманет. Единственный владелец компании — фирма «ДРАГАФИ АЗИЯ ПАСИФИК ПТЕ. ЛТД.» (Сингапур).