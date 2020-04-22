Казань, , 03:11 — REGNUM Конструкторское бюро из Санкт-Петербурга требует с судостроительного завода Татарии свыше 32 млн рублей. Соответствующий иск поступил в арбитраж Татарии, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», которое входит в Объединённую судостроительную корпорацию, к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» поступило в суд 20 апреля 2020 года. Сумма требования — 32 323 341,34 рубля.

Финансовые претензии к заводу в середине января 2020 года на сумму 14 100 860,29 рубля заявило также и ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод» (Архангельская область). Этот иск также пока не рассмотрен.

Ведущий свою историю с 1895 года, когда были созданы судоремонтные мастерские, Зеленодольский завод имени А.М. Горького на сегодня выпускает как гражданские, так и военные суда. К примеру, в конце февраля 2020 года прошла церемония закладки корпуса речного пассажирского судна с двигателями, которые работают на сжиженном природном газе.