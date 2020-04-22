Мурманск, , 03:04 — REGNUM Северный флот начал подготовку к завозу зимовочных запасов в подразделения и части Вооружённых сил России, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Очередной северный завоз должен быть проведён за время навигации, до 1 октября 2020 года. Более 60 подразделений и частей Северного флота и Минобороны РФ, расположенные в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике, должны будут получить более 35,4 тысяч тонн различных грузов.

В пунктах базирования флота в настоящее время накапливаются материальные средства, котельное топливо и горюче-смазочные материалы. К интенсивной работе по завозу зимовочных запасов готовятся несколько отрядов судов обеспечения Северного флота. В их состав входят килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, а также суда поставщика котельного топлива и горюче-смазочных материалов.

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