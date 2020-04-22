Москва, , 02:59 — REGNUM ФКУ «Налог-сервис» Федеральной налоговой службы объявило электронный аукцион, в рамках которого будет закуплено оборудование и программное обеспечение для трёх филиалов. Начальная цена тендера превышает 9,56 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Аукцион пройдёт 30 апреля 2020 года. Исполнителю контракта готовы выплатить 9 565 399 565,4 рубля. Оборудование планируется направить в нижегородский Городец, в Дубну и филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по ЦОД в Москве.

Закупка объявлена «в целях развития ИТ-инфраструктуры транзакционного сегмента АИС «Налог-3»». Первый этап контракта должен быть реализован не позднее полугода с момента подписания, а второй — до 5 февраля 2021 года.

Напомним, АИС «Налог-3» — это единая система ФНС России, которая обеспечивает автоматизацию деятельности госоргана.