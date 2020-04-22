Москва, , 02:13 — REGNUM Участники рынка смартфонов в России добились сокращения доли нелегальной продукции на 70−80% с начала 2020 года, передают 22 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сегодня доля «серого» сегмента на рынке смартфонов составляет примерно 2% в штучном выражении и 6% — в денежном.

Другие эксперты сообщили, что объём нелегальной продукции зависит от марки гаджета. Например, объём нелегально ввезённых устройств iPhone сократился на 90%, в то время как для Xiaomi этот показатель составляет всего 40%.

Отмечается, что на «серый» рынок влияют не только усилия производителей и дистрибьюторов, но также закрытие границ и увеличившиеся сроки поставок из Китая. Кроме того, на нелегальные продажи повлияло снижение цен в официальном ритейле.

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