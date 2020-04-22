Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.

Документ одобрен единогласно. Далее его должны принять в палате представителей и подписать президент США Дональд Трамп. В данную сумму входят $321 млрд на поддержку малого бизнеса, еще $60 млрд на новую программу помощи бизнесу в условиях чрезвычайной ситуации, $75 млрд на медицинский сектор и $25 млрд на расширение программы диагностики коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США предоставили $350 млрд помощи американскому бизнесу из-за пандемии коронавируса, но данные средства были быстро использованы.

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