Рига, , 00:02 — REGNUM Правительство Латвии согласилось с предложением Министерства экономики разрешить туристическим компаниям не возвращать клиентам деньги из-за отмены тура в связи с пандемией Covid-19, пишет портал Dienas Business.

В качестве компенсации не оказанной услуги предполагается вместо денег выдавать клиентам ваучер, который они смогут использовать в будущем. Эта позиция была согласована Минэкономики Латвии с представителями Европейского Союза. Теперь идея должна получить поддержку всех стран ЕС.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.