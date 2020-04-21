Лондон, , 23:46 — REGNUM Нефть Brent закрепилась вблизи отметки 20 за баррель, WTI восстановилась до 13 за баррель к завершению торгов 21 апреля на Лондонской бирже.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $5,61 (21,94%), до $19,96 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $17,52 — $26,50 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI подешевели на $7,14 (34,95%), до $13,29 за баррель. В начале торгов марка поднималась до максимума в $22,56 за баррель, в середине торгов рухнула до минимума сессии $6,55 за баррель.

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