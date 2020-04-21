Москва, , 22:13 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию после падения цены на техасскую «легкую» нефть марки WTI до отрицательных значений. Об этом Новак заявил сегодня, 21 апреля.

Напомним, что накануне, 20 апреля, цена на майские фьючерсы WTI ушла в минус.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге», — отметил Новак.

Он также подчеркнул, что спроса на WTI фактически не было, а хранилища нефти в США практически заполнены.

«Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — сказал Новак.

Также министр напомнил, что речь идет о «бумажном рынке» — торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Кроме того, Новак обратил внимание, что котировки июньских фьючерсов WTI, не говоря уже о Brent, существенно выше.