Кострома, 21 апреля 2020, 20:59 — REGNUM Костромским предпринимателям предоставят отсрочку и 50% «скидку» по аренде. Об этом со ссылкой на распоряжение администрации Костромской области от 21 апреля, подписанное губернатором Сергеем Ситниковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Озвученные меры поддержки касаются уплаты аренды исключительно за использование госимущества.
Согласно документу, бизнесмены, приостановившие работу в связи с введением в регионе режима повышенной готовности, смогут рассчитывать на отсрочку по аренде государственной недвижимости за апрель, май и июнь 2020 года. Правда, в дальнейшем заплатить по договору все же придется — равными частями до конца года. Также арендаторы могут претендовать на 50% «скидку» по аренде на время простоя. Кроме этого, в регионе введен временный запрет на взыскание с предпринимателей штрафов или пеней в судебном порядке.
По мнению председателя совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Дмитрия Аббакумова, предложенные меры поддержки способны оказать бизнесу ощутимую помощь.
Помощь, предоставленная предпринимателям на федеральном уровне, часто не доходит до адресатов. Так, костромским предпринимателям одобрили не больше 10 зарплатных кредитов под 0%.
Отметим, по информации Костромской областной думы в ближайшее время в регионе утвердят перечень системообразующих предприятий, в список войдет около 50 позиций. Кроме того, составлен перечень из 267 предприятий, имеющих жизненно-важное значение для муниципалитетов. Им обещают предоставить преференции при уплате налогов. В зависимости от развития ситуации меры могут корректировать.