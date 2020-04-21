Саратов, , 21:02 — REGNUM В Саратовской области решение о начале летней оздоровительной кампании примут после снятия всех ограничительных мероприятий, сообщает пресс-служба минсоцразвития области.

Пока утверждена вся нормативная база, проведена паспортизация учреждений отдыха детей. До 1 мая сформируют окончательный реестр детских оздоровительных организаций. На летнюю кампанию предусмотрено свыше 848 млн рублей. Отдохнуть и восстановить силы смогут столько же детей, сколько и в прошлом году.

Сейчас проводится конкурс по приобретению детских путевок. В летний период 2020 года планируют работать 762 оздоровительных учреждения, из них 42 — загородные оздоровительные лагеря, 14 — санатории, 3 — палаточные лагери, 3 — лагери труда и отдыха, 700 лагерей с дневным пребыванием.

В лагерях ведется уборка территорий, проводятся ремонтные работы и дератизация против клещей и грызунов, расчистка прилегающей территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе ранее запланированные сроки продажи путевок в летние лагеря переносятся на неопределенное время.

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