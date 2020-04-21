Москва, , 20:19 — REGNUM Российская Федерация не можете себе позволить раздавать деньги своим гражданам, как это делают в некоторых странах Запада в качестве меры поддержки в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил глава крупнейшего банка России — Сбербанка — Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал «Сбербанк TV».

Макаров спросил Грефа, почему российские власти не применяют таких мер поддержки, как прямая раздача денег населению, как это, например, делают в США.

Греф сперва решил ответить анекдотом.

«Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал Греф.

Далее Греф пояснил, что у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и Европейский союз.

При этом Греф отметил, что правительство России вполне может потратить 10% ВВП на другие формы поддержки в условиях пандемии и экономического кризиса.

«Не то, что называется «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — сказа Греф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в странах Запада, например в США, власти стали напрямую давать деньги гражданам в качестве меры поддержки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее также заявила, что для РФ прямая раздача денег гражданам не подходит.