Санкт-Петербург, , 20:34 — REGNUM За объявление режма чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в Петербурге высказались 63% опрошенных Смольным предпринимателей. Такими данными располагает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, передает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Закрытый магазин в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Почти треть опрошенных в целом высказались за отмену режима самоизоляции и за возвращение к нормальной работе.

Согласно исследованию, 76% бизнесменов считают, что абсолютно все отрасли заслуживают признания в качестве пострадавших от борьбы с коронавирусом. 74% опрошенных заявили о необходимости в субсидиях для выплаты зарплат за «нерабочий» апрель, почти столько же высказались за введение арендных каникул на весь период «карантина».

Чуть более половины предпринимателей выступают за низкопроцентное кредитование, 59% — за снижение налогов по упрощенной системе налогообложения.

Почти половина респондентов высказались в поддержку отмены, снижения или объявления каникул по НДС. Кроме того, в качестве меры поддержки 34% бизнесменов хотели бы видеть отсрочку платежей по всем обязательствам.

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