Кишинёв, , 19:43 — REGNUM Экономическая обстановка в Молдавии на фоне пандемии коронавируса продолжает быстро ухудшаться, и спасти молдавскую экономику может только внешняя помощь. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Марина Драгалин.

Молдавские власти признали, что финансовые ресурсы страны на данный момент крайне ограничены и сформированы за счет налогов и сборов Таможенной службы за предыдущий период и $20 млн, предоставленных МВФ. «Рассчитывать действительно приходится только на внешнюю помощь — как со стороны МВФ, так и Евросоюза и России», — отмечает Драгалин.

Прогнозы МВФ для экономики Молдавии крайне неутешительны. Если еще в марте эксперты фонда пророчили ей только некоторое замедление, то уже в этом месяце они прогнозируют падение ВВП на 3%. Стабилизации следует ждать не раньше следующего года. Однако в 2021 году Молдавию ждет повышенная инфляция, а также неизбежное «похмелье» после осенних выборов.

Накаляет обстановку и резкое падение занятости населения. «Из-за карантинных мер без работы в стране остались около 150 тысяч человек. Кроме того, в страну в связи с эпидемией вернулись порядка 200 тысяч граждан, которые через несколько месяцев также будут нуждаться в работе. Справится ли молдавская экономика с таким количеством трудовых ресурсов — большой вопрос. Тем более что никаких жизнеспособных рецептов по быстрому созданию десятков тысяч рабочих мест никто не предлагает — ни власти, ни оппозиция», — отмечает Марина Драгалин.

Эксперты прогнозируют серьезные потери от пандемии для европейских стран. По утверждению экономиста МВФ Гиты Гопинат, в 2020 году глобальную экономику ждет самый сильный кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов, а последствия финансового кризиса 2008 года меркнут в сравнении с итогами эпидемии коронавируса. «А значит, говорить о возвращении трудовых мигрантов на ранее занятые позиции в ближайшее время не приходится. Соответственно, на какое-то время придется забыть и о денежных переводах, долгие годы кормивших экономику Молдавии», — констатирует Драгалин.

Официально только в 2019 году в Молдавию пришло переводами от граждан из-за рубежа $1,2 млрд. «А если учесть суммы, которые провозятся «в карманах», то получается сумма порядка $2,1 млрд. Для сравнения: весь экспорт дает Молдавии 2,8 миллиардов долларов. Усугубляет ситуацию с переводами и падение российского рубля», — отмечает эксперт.

Марина Драгалин «Пандемия коронавируса достаточно ярко высветила все перекосы и искажения экономической системы страны, долгие годы завязанной на сфере услуг и потребления, подпитываемой деньгами мигрантов. Теперь эта система закономерно терпит крах. Ожидаемые кредиты от России и МВФ, а также гипотетические транши макрофинансовой помощи от Евросоюза помогут лишь заткнуть текущие дыры и не допустить катастрофы прямо сейчас, но в корне ситуацию не изменят. Перед руководством страны сейчас встает сверхзадача по полному переформатированию молдавской экономики — и чем раньше это будет сделано, тем лучше».

Читайте ранее в этом сюжете: Экономическая казнь Молдавии: эпидемия, нищета и возвращение гастарбайтеров