21 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Судя по состоянию дел большинства регионов России с привлечением инвестиций, реализацией инвестиционных проектов и в целом с развитием экономики, что позволяло бы им преодолевать и социальные проблемы, которые сейчас особенно заострились, Агентство Стратегических Инициатив(АСИ) с поставленной задачей справилось неважно.

Галина Смирнова, , 19:07 — REGNUM Судя по состоянию дел большинства регионов России с привлечением инвестиций, реализацией инвестиционных проектов и в целом с развитием экономики, что позволяло бы им преодолевать и социальные проблемы, которые сейчас особенно заострились, Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) с поставленной задачей справилось неважно.

Флаг России

8 лет назад АСИ стандартизировало работу регионов в части их работы с инвесторами и помогало им стать инвестиционно привлекательными, точнее стандарты, которые разработало на тот момент агентство, должны были быть реализованы регионами с целью повышения их инвестиционной привлекательности. Надо сказать, что губернаторы в прямом смысле слова не только опасались не выполнить задачу АСИ и прислушивались к каждому вздоху экспертов агентства и его представителей на местах, ведь как никак АСИ воспринималось как агентство, посланное свыше — самим Президентом РФ для экспертного решения проблем регионов, повышения уровня инвестклимата, но и стремились попасть в число первых «реализаторов» стратегии АСИ. Некоторые регионы считали лучшим итогом своей деятельности именно прорыв в число лидеров по внедрению стандартов. Но практика и жизнь показали: как умели в Татарстане решать свои проблемы, так и умеют, по сей день, несмотря ни на какие стандарты, скорость и полноту их внедрения.

Работа АСИ была далеко не миссионерской, она стоила государству денег, как и сейчас оставшееся в регионах наследство — местные региональные агентства, отвечающие за поиск инвесторов и привлечение инвестиций стоят субъектам бюджетных денег. Проедают ли они их зря? Вот в чем вопрос! Хотелось бы понять: насколько в принципе работа АСИ принесла стране ощутимых результатов. Тем более, сейчас, когда по-прежнему говорится о необходимости поддержки бизнеса и отсутствии диалога между бизнесом и властью. Хотелось бы наконец-то понять, может власть, в том числе на местах — в регионах, не тот бизнес поддерживает? Может стандарты АСИ ни к чему не годными оказались, не жизнеспособными, не приспособленными к реальной жизни или всё-таки федеральная финансовая политика, в том числе налоговая, Минфина и денежная политика ЦБ не дали ощутить на деле все плюсы этих стандартов?

И вот сейчас, при осязаемых минусах работы АСИ, агентство предлагает уравнять мигрантов в правах с российскими гражданами, чтобы они смогли получать пособие по безработице. Мера предлагается в качестве временного инструмента. С одной стороны, предложение как предложение, понятно, что мигранты, как и граждане России остались без работы и нуждаются в поддержке. Однако, за кадром остается много вопросов. Известно, что до сих пор никто не может привести совершенно точных и достоверных оценок по числу пребывающих в России мигрантов. Судить можно только по числу, так сказать узаконенных, купивших патенты для работы в России. А сколько нелегальных? Так вот пособие будет выдаваться кому, всем мигрантам — и нелегальным и легальным?

Есть и другая сторона медали: зеркальной ли будет эта мера?! В родных странах мигрантов так же благочестиво поступят с россиянами, оставшимися там без работы? Хотя, вряд ли граждане России находятся на заработках в той же Средней Азии, а потому поднимать вопрос о зеркальности мер — всего лишь сотрясать воздух. Как бы на словах, возможное их введение будет «рисовать благородную картину», на деле же эти меры окажутся невостребованными. Поэтому возникает следующий вопрос: «кто больше других выигрывает от работы мигрантов в России»?

Ответов на этот вопрос немного. Во-первых, страны их происхождения, куда мигранты отправляют заработанные в России деньги. Эти страны не только таким образом снимают социальное напряжение, ведь Россия обеспечивает работой трудоспособную и активную часть населения этих стран, но и за счет трат, которые делают семьи мигрантов, получающих от них деньги, пополняют свои бюджеты. Во-вторых, эти мигранты выгодны бизнесу, работающему в России. Понятно, что демографическая яма вынуждает страну прибегать к услугам гастарбайтеров, но именно Россия больше других стран привлекает не столько молдован, украинцев, белорусов, армян, сколько таджиков и узбеков. Более того, привлекают тогда, когда в России существуют свои безработные граждане. Просто нанимать россиян бизнесу почему-то невыгодно. В народе поговаривают, что мигранты помимо якобы невысокой стоимости своей рабочей силы, готовы еще и делиться заработанным со своим нанимателем. Ну и понятное дело, прав у мигрантов меньше, поэтому требовать от них можно всего самого невероятного, на что россияне могут просто подать в суд.

Так вот и получается, что выгодоприобретатели мигрантской рабочей силы вполне могли бы сами обеспечить им оплату пособий по временной безработице, а не перекладывать свою обязанность на государство! В конце концов, удивительно, что представители некоторых бывших советских республик, чьих граждан в России больше чем из других стран, уже успели высказать своё предположение о предстоящей социальной напряженности из-за безработицы мигрантов в России, но почему-то при этом так и не предложили материальной поддержки своим гражданам, пребывающим сейчас у нас в стране.

Более того, сейчас, АСИ также предлагает организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». То есть те рынки, которые так сказать сейчас освободились гражданами России, ставших безработными, а по оценке Национального рейтингового агентства (НРА) из-за пандемии в стране более 15 млн человек могут потерять работу, займут мигранты. И уж совсем никуда не годится предложение АСИ отдать на откуп мигрантам обслуживание IT-инфраструктуры, так как Россия все больше превращается в цифровое государство. Достаточно посмотреть, на то, как доступ к личным данным россиян в тех же коллекторских службах или судебных приставов имеет непонятно кто и на каких условиях, чтобы понять, какие риски нас ожидают при допуске мигрантов к обслуживанию цифровой инфраструктуры!

Политически правильнее было бы не добровольно взваливать на себя обязательства по временному содержанию мигрантов, а предложить странам их происхождения активно поучаствовать в их поддержке. Понятно, что республики Средней Азии испытывают бюджетный дефицит, но они могли бы взять на поддержку своих граждан кредит в России или расплатиться другими обязательствами, пусть даже будущими. Ну не получится России быть хорошей для всех и всегда! Нельзя в принципе всё время жертвовать и ничего не получать взамен! Удивительно, что АСИ этого не понимает или понимает, но почему-то действует во вред бюджету страны, который, в конце концов, тоже не резиновый и будет таким же дефицитным.

Разве непонятно, что госпособия по безработице мигрантам могут породить новую волну коррупции: в полном ли объеме мигранты получат эти пособия или часть этих денег они будут вынуждены отдать каким-то чиновникам? Что это за такая инвестиционная политика в России, реализуемая АСИ, при которой мигрантов нанимать выгоднее своих граждан, что в итоге порождает социальное напряжение в стране?

Когда виртуальное пространство ломится от негодования россиян, требующих либо отменить самоизоляцию, либо дать денег на содержание детей, когда в отдельных субъектах происходят цифровые митинги, а в отдельных республиках, люди наплевав на угрозу собственной жизни вируса, устроили реальный митинг, даже обсуждать уравнивание социальных прав мигрантов с гражданами страны, неприлично!

Чего же добивается АСИ? Да, следом АСИ, вдогонку выпустило предложение материально поддержать пенсионеров и бюджетников. Отлично! Но почему же на этот раз предложение касается только тех категорий, которые наиболее лояльны к власти? Надо сказать, что на самом деле предлагаемая помощь ничего великого из себя не представляет: с учетом того, что ЦБ заявил о прекращении поддержки рубля, инфляция может оказаться выше ожидаемой, и сильно перегнать размеры роста поддержки, тем самым обнулив ее, соответственно, о стимулировании спроса в этом случае, речи и вестись не может. А потому уже понятно, что ни бюджетники, ни пенсионеры, ни просто россияне не будут довольны принимаемыми государством мерами, так называемой поддержки, а предложение АСИ еще и поддержать мигрантов, вовсе настроит общество против власти. Не возникает ли подозрение, что АСИ ведет какую-то свою закулисную игру, и в данном случае предлагаемая поддержка бюджетников и пенсионеров, всего лишь прикрытие этой игры? Так чего же всё-таки добивается АСИ?