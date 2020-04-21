Москва, , 18:49 — REGNUM Аэропортам Российской Федерации власти могут выделить 2,1 млрд рублей на возмещение недополученных доходов от введения временного запрета на международные перевозки. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в правительстве России.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса международное авиасообщение фактически прекратилось для того чтобы прервать каналы распространения коронавируса.

Авиакомпании и аэропорты несут колоссальные убытки, однако до тех пор, пока угроза пандемии не отступит, власти большинства стран мира не возобновят авиаперевозки.