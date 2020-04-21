Киев, , 18:25 — REGNUM Заявления представителей Украины о том, что страна сейчас может воспользоваться отрицательными ценами на нефть, в нынешних условиях являются просто «трёпом», заявил 21 апреля украинский экономист Алексей Кущ.

Эксперт подчеркнул, что топ-чиновники на Украине до сих пор не знают о состоянии мощностей по активному хранению нефти в стране.

«Точнее, они помнят, что когда-то что-то было… Но если хотели зарабатывать, нужно было еще в начале года проводить инвентаризацию, оценивать состояние, в том числе по экологической и противопожарной защите, отрабатывать логистические маршруты, перевалку. А так — один треп», — заявил Кущ.

Именно поэтому, подчеркнул он, на дешевой нефти Украина ничего не заработает.

«К «заработку» нужно было готовиться тогда, когда выкапывали стратегические продуктопроводы на металлолом или банкротили НПЗ, на которые сейчас можно было бы ввести государственные администрации по управлению… но не введут, так как для этого нужна субъектная власть, а не субъектный олигархат», — подчеркнул экономист.

Эксперт напоминает, что в эксплуатации на Украине остался один НПЗ и потребители получат «очень опосредованную выгоду» от падения цен на нефть.

«Ведь реальный профит сейчас создается в странах, обладающих: мощностями по хранению; отработанными логистическими маршрутами; мощностями по переработке. То есть — они смогут накопить бесплатную нефть, переработать ее и продать, когда цены на топливо пойдут вверх в условиях посткарантинного восстановления», — заявил Кущ.

Также эксперт иронически отмечает, что в день появления отрицательных цен на нефть по индексу счастья Украина находилась на вершине мира, что совершенно неоправданно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполнительный директор «Нафтогаза»Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти. Он отметил, что в распоряжении Украины есть «огромная нефтетранспортная система» — в частности, один работающий завод в Кременчуге (Полтавская область) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но тоже с емкостями для хранения.

В свою очередь депутат Верховной рады Олег Волошин высказал мнение, что Украине логично сдать свои хранилища в аренду российским компаниям.