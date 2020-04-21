Киев, , 18:01 — REGNUM Украинские шахтеры и работники обогатительных фабрик готовы ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт, говорится в заявлении профсоюза горняков, обнародованном 21 апреля.

Как отмечается в заявлении, акции протеста начнутся сразу после окончания карантина, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что ранее прекратили работу шахты госпредприятий «Краснолиманская», «Селидовуголь», «Волыньуголь», частные шахты «Добропольеуголь», «Белозерская», а сейчас останавливается флагман угольной отрасли «Павлоградуголь» — таким образом страна теряет 95% общего угледобычи.

Профсоюзы отмечают, что около 65 городов Украины полностью зависимы от угольной промышленности угледобывающих предприятий или тепловой генерации, соответственно, есть вероятность социального взрыва в этих населенных пунктах.

«Системный кризис в энергетике был обусловлен рядом непродуманных решений власти, и он негативно повлиял на угольную отрасль, развитие которой парализовано», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля генеральный директор холдинга ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову, владеет большинством шахт Украины) Максим Тимченко заявил об остановке крупнейшего угольного объединения страны «Павлоградуголь» как минимум на 2 недели — в ситуации тотальных неплатежей и отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов. Вместе с шахтами «Павлоградугля» в холдинге остановят сопутствующие предприятия.

16 апреля кабинет министров Украины назначил и. о. главы министерства энергетики Ольгу Буславец, которая признала кризис в энергетической отрасли и пообещала за неделю представить план первоочередных шагов.