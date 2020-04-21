Нью-Йорк, США, , 17:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись в «красной зоне» 21 апреля, на следующий день после крушения фьючерсов на нефть WTI.

На старте торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 285,19 пункта (1,21%), до 23 365,25 пункта, индекс S&P 500 упал на 38,35 пункта (1,36%), до 2784,81 пункта, индекс Nasdaq упал на 100,04 пункта (1,17%), до 8460,69 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля фьючерсы американской WTI с поставкой в мае в ходе торгов обрушились до нуля, а затем до минус $40 за баррель.

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