Рига, , 16:57 — REGNUM Латвия вошла в экономический кризис, имея двадцатипроцентную долю теневой экономики. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яаунземе, выступая на заседании комиссии Сейма (парламента) по бюджету и финансам.

«Оборот наличных денег в данный момент остановлен, так как их нельзя ввести из-за рубежа. Нам нужно сделать всё, чтобы преодолеть этот кризис», — сказала Яаунземе.

По ее словам, сейчас есть возможность искоренить теневую экономику, размер которой она оценила в 20% от ВВП. Яаунземе призвала по возможности серьёзно поддержать самых больших налогоплательщиков, предприятия составляющие становой хребет экономики.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.