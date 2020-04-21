Лондон, , 16:52 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают находиться на минимальных значениях за годы в ходе торгов 21 апреля на Лондонской бирже.

В настоящий момент июньские фьючерсы Brent подешевели на $5,59 (21,86%), до $19,98 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подешевели на $5,57 (27,26%), до $14,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля майские фьючерсы WTI ушли в ноль, а затем в отрицательные значения — баррель марки с поставкой в мае опустился до минус $40.

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