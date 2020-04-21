Москва, , 13:14 — REGNUM Обвал цен на нефтяные фьючерсы является абсолютно спекулятивным моментом. Об этом заявил 21 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ценами на нефть.

Он отметил, что в Кремле внимательно следят за динамикой цен. Возникшая свистопляска с фьючерсами — это «абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент», связанный с датой закрытия торгов по майским фьючерсам.

Не нужно придавать этому апокалиптическую окраску, добавил представитель Кремля, указав, что «ситуация неприятная».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене ниже $20 за баррель.