Москва, , 12:16 — REGNUM Политика, которую проводят российские денежные власти, то есть Минфин и ЦБ РФ, неадекватна реальной ситуации, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра финансов России Антона Силуанова, который сказал, что к концу 2020 года в ФНБ останется 7 трлн рублей.

«Я могу судить по косвенным признакам. Путин сказал, что траты на инфраструктурные проекты сокращаться не должны. В ответ на это Минфин тут же перестал перечислять в регионы деньги на инфраструктурные проекты. По этой причине сказать, как будут тратиться средства ФНБ, невозможно, — сказал Хазин. — Надо понимать, что политика, которую проводят российские денежные власти, то есть Минфин и ЦБ РФ, неадекватна реальной ситуации. Я бы мог делать выводы, исходя из экономической целесообразности, но Минфин и ЦБ РФ не ведут себя в соответствии с экономической целесообразностью. А в соответствии со своими очень сложными и непонятными схемами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.

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