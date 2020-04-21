Москва, 21 апреля 2020, 12:16 — REGNUM Политика, которую проводят российские денежные власти, то есть Минфин и ЦБ РФ, неадекватна реальной ситуации, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра финансов России Антона Силуанова, который сказал, что к концу 2020 года в ФНБ останется 7 трлн рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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