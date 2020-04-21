Киев, , 12:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль очень хотели с помощью карантинных мероприятий обмануть МВФ и выпросить у фонда денег, но это не получается, заявил 21 апреля украинский экономист Александр Охрименко, комментируя ситуацию в стране.

Экономист напомнил, что изначально в Киеве просили в МВФ на борьбу с короновирусом $50 млрд, потом уже согласились на $10 млрд, в конечном итоге МВФ обещает только $2 млрд, «и то не дает».

«Хотели обмануть его (МВФ), а обманули себя. И теперь проблема, как эту комедию с карантином и короновирусом завершить, но при этом спасти свой рейтинг. Вот и появляются разговоры о возможном росте пика заболеваний и о «заботе о населении» Украины, которое страдает от карантина», — заявил Охрименко.

«И хотя давно уже пора эту комедию с карантином прекращать, но тут на носу 9 мая. И власть очень не хочет, чтобы в этот день были митинги и демонстрации… Как результат «пик карантина будет на начало мая», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что формально общенациональный карантин на Украине действует до 24 апреля. Власти уже заявили, что на ближайшем заседании правительства карантин продлят минимум до 12 мая, но со смячением ряда действующих сейчас ограничений. Также в украинском минздраве заявили, что опасаются возможной вспышки заболевания на 5−10 день после Пасхи из-за того, что часть граждан все-таки посещали церкви на праздник.