Москва, , 12:05 — REGNUM На фоне экономического спада из-за коронавируса ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предлагает снизить цену на бензин и отменить транспортный налог, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Либерал-демократы предлагают снизить цену на бензин до 10 рублей за литр. Это, по их мнению, простимулирует граждан больше пользоваться личным транспортом, а не общественным.

Кроме того, они настаивают на отмене транспортного налога.

Одновременно предлагается вернуть премию за утилизацию старого автомобиля и поднять её с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Таким образом людям будет проще купить новую машину.

Также среди предложений — отмена платы за парковку и отмены платы за услуги ЖКХ на четыре месяца.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI снова опустилась ниже нулевой отметки.