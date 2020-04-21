Рига, , 10:46 — REGNUM Падение ВВП Латвии в 2020 году может составить более 10%. Об этом сообщил глава Банка Латвии Мартиньш Казак в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

«Говорить о конкретных цифрах слишком рано. Мы не знаем когда и как прекратиться распространение вируса. Неопределённость очень высока. Падение ВВП может выразиться в одной цифре, а может уйти за 10%», — сказал Казак.

По мнению главы ЦБ, размер падения экономики Латвии определят три фактора: как долго продлятся связанные с пандемией ограничения, насколько эффективными окажутся механизмы поддержки для бизнеса и жителей, и насколько истощённой будет экономика после кризиса.

Казак подчеркнул, что деньги для борьбы с кризисом в распоряжении правительства есть.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.