Москва, , 10:46 — REGNUM Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, общая потребность в финансировании которого оценивается в 1,7 трлн рублей, потребует 750 млрд рублей господдержки. Выделение этой суммы предусмотрено обновлённой финансовой моделью ВСМ Москва—Санкт-Петербург. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с основными положениями документа.

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Собеседник издания отметил, что финмодель сбалансирована при участии государства не менее 35%. Кроме капитального гранта на 200 млрд рублей, заложенного в комплексном плане модернизации инфраструктуры, речь идёт о займе средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 380 млрд рублей и субсидируемом кредите ВЭБ. РФ на 170 млрд рублей.

В банке изданию сообщили, что переговоры на эту тему не ведутся. Кроме того, РЖД предоставит на магистраль 192 млрд рублей в рамках своей инвестиционной программы, ещё 200 млрд рублей вложат другие акционеры проекта.

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Отмечается, что фаза строительства ВСМ намечена на период с 2020 года до конца 2026 года, эксплуатации — до конца 2059 года. Модель предполагает, что первая чистая прибыль от проекта будет получена в 2033 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Отмечалось, что ВСМ предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией России.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев заявлял, что от начала проектирования до завершения строительства ВСМ между двумя столицами потребуется до восьми лет. Так, три года займёт проектирование, а сам процесс возведения магистрали, в зависимости от проекта, обычно занимает до пяти лет.