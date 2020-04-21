Сеул, , 10:49 — REGNUM Некоторые южнокорейские предприятия, имеющие производственные мощности на территории России, возобновили производство. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 13 апреля работу возобновил завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, который был закрыт на две недели с конца марта. Однако не смотря на запуск завода, количество рабочих смен было сокращено, в результате чего производство автомобилей сократилось на 360 единиц в сутки.

13 апреля возобновил свою работу завод по производству телевизоров и стиральных машин Samsung Electronics, расположенный в Калужской области.

Однако двери завода LG Electronics в Московской области по-прежнему остаются закрытыми.