21 Апреля
 
13:19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживают динамику изменения цен на нефть. Он подчеркнул, что настоящие цены на нефть не подверглись такому обвалу, как произошло фьючерсами на поставки в мае. «Не стоит давать негативных оценок текущей ситуации», отметил Дмитрий Песков.

13:14

Песков: свистопляска с фьючерсами абсолютно спекулятивна

Обвал цен на нефтяные фьючерсы является абсолютно спекулятивным моментом. Об этом заявил 21 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ценами на нефть.

12:34

Нефть марки Brent опустилась в цене ниже $20

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $20. Об этом свидетельствуют данные торгов 21 апреля на лондонской бирже ICE.

Снижение цены ниже отметки в $20 происходило последний раз в феврале 2002 года.

12:05

ЛДПР предлагает снизить цену на бензин и отменить транспортный налог

На фоне экономического спада из-за коронавируса ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предлагает снизить цену на бензин и отменить транспортный налог, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

11:32

Идея Медведева очень здравая: продажа нефти по принципу take or pay

Идея, высказанная бывшим премьером-министром Дмитрием Медведевым, кажется очень здравой. Россия может выступить инициатором реформирования глобального нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

11:04

В Госдуме рассказали, когда возможно снижение цен на бензин

Падение цены на нефть мало отразится на цене на бензин в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

10:58

В Госдуме оценили последствия падения цены на нефть для бюджета России

Ситуация на рынке нефти будет иметь ужасные последствия для федерального бюджета Российской Федерации, потери сопоставимы с затратами на борьбу с экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

10:13

Нефть ставит антирекорды

Ситуация на рынке нефти остается критической и требует принятия мер. Пока продолжается пандемия, спрос на энергоносители будет падать и далее, создавая все больший переизбыток предложения, несмотря на договоренности, достигнутые странами ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

10:05

Рубль поддерживают продажи валюты ЦБ РФ

Цена американской нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной. Данная ситуация стала возможной из-за того, что 21 апреля является последней датой продажи контракта. От нефти сейчас хотят избавится любой ценой, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

9:40

Рынок нефти ждёт решительных мер от ОПЕК+

Историческое падение цен на нефть 20 апреля стало неизбежным следствием того, что договоренности стран-членов ОПЕК+ и G20 не смогли убедить участников нефтяного рынка в том, что оговоренные объемы сокращения добычи помогут ценам на нефть стабилизироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

9:39

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя резкое снижение цен на нефть на мировом рынке, на своей странице предложил ввести новые принципы торговли нефти «с учетом опыта» — это заключение контрактов по принципу «take or pay» («бери или плати»).