Нефть

20 апреля 2020 года впервые в истории фьючерсы на поставку нефти марки WTI достигли отрицательных значений. Падение было вызвано стремлением крупных компаний избавиться от излишков нефти при заполненности хранилищ, а также спекулятивной игрой биржевиков на изменении цен. 21 апреля наметился тренд на незначительное подорожании нефти.

Тяжелая ситуация на нефтяном рынке сложилась в связи с пандемией коронавируса. Остановили работу десятки тысяч предприятий, прекращено авиа и автомобильное сообщение. Страны-экспортеры нефти вовремя добычу не снизили. Переговоры ОПЕК+ в марте закончились безрезультатно. Только вмешательство лидеров России, США и Саудовской Аравии позволило прийти к соглашению о сокращении добычи. Однако ожидаемого результата — стабилизации цен на углеводороды — пока не произошло. Между тем аналитики уверены, что стоимость барреля будет постепенно расти.