Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживают динамику изменения цен на нефть. Он подчеркнул, что настоящие цены на нефть не подверглись такому обвалу, как произошло фьючерсами на поставки в мае. «Не стоит давать негативных оценок текущей ситуации», отметил Дмитрий Песков.
Песков: свистопляска с фьючерсами абсолютно спекулятивна
Обвал цен на нефтяные фьючерсы является абсолютно спекулятивным моментом. Об этом заявил 21 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ценами на нефть.
Нефть марки Brent опустилась в цене ниже $20
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $20. Об этом свидетельствуют данные торгов 21 апреля на лондонской бирже ICE.
Снижение цены ниже отметки в $20 происходило последний раз в феврале 2002 года.
ЛДПР предлагает снизить цену на бензин и отменить транспортный налог
На фоне экономического спада из-за коронавируса ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предлагает снизить цену на бензин и отменить транспортный налог, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.
Идея Медведева очень здравая: продажа нефти по принципу take or pay
Идея, высказанная бывшим премьером-министром Дмитрием Медведевым, кажется очень здравой. Россия может выступить инициатором реформирования глобального нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В Госдуме рассказали, когда возможно снижение цен на бензин
Падение цены на нефть мало отразится на цене на бензин в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
В Госдуме оценили последствия падения цены на нефть для бюджета России
Ситуация на рынке нефти будет иметь ужасные последствия для федерального бюджета Российской Федерации, потери сопоставимы с затратами на борьбу с экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Нефть ставит антирекорды
Ситуация на рынке нефти остается критической и требует принятия мер. Пока продолжается пандемия, спрос на энергоносители будет падать и далее, создавая все больший переизбыток предложения, несмотря на договоренности, достигнутые странами ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Рубль поддерживают продажи валюты ЦБ РФ
Цена американской нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной. Данная ситуация стала возможной из-за того, что 21 апреля является последней датой продажи контракта. От нефти сейчас хотят избавится любой ценой, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Рынок нефти ждёт решительных мер от ОПЕК+
Историческое падение цен на нефть 20 апреля стало неизбежным следствием того, что договоренности стран-членов ОПЕК+ и G20 не смогли убедить участников нефтяного рынка в том, что оговоренные объемы сокращения добычи помогут ценам на нефть стабилизироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя резкое снижение цен на нефть на мировом рынке, на своей странице предложил ввести новые принципы торговли нефти «с учетом опыта» — это заключение контрактов по принципу «take or pay» («бери или плати»).