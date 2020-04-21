Москва, , 06:36 — REGNUM Мировая эпидемия коронавируса и кризис в значительной мере скорректировали действия руководства многих стран. Но объем предпринимаемых странами мер не зависит напрямую от объема государственного долга или объема резервов. К примеру, если США готовы выплатить бедным семьям по $1200 для каждого взрослого и $500 — на ребёнка, то в Австралии эти суммы гораздо скромнее. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России Самвел Лазарян:

«Центр макроэкономических исследований НИФИ проводит регулярный мониторинг антикризисных программ в ряде развитых и развивающихся стран. По нашим наблюдениям, объем предпринимаемых странами мер не зависит напрямую от объема государственного долга или объема резервов. В то же время между странами наблюдаются существенные различия.

К настоящему моменту США планируют потратить на поддержку экономики почти 10% ВВП, в Германии цифра еще выше — 18% ВВП, больше половины суммы, однако, придется на государственные гарантии. При этом некоторые развитые страны, такие как Япония, ограничились сравнительно небольшими объемами поддержки (всего 0,2% ВВП). В развивающихся странах все же программы антикризисных мер ниже, чем в развитых, например, в Турции и Бразилии они составляют 1,9% и 1,6% ВВП соответственно.

Отличия между странами наблюдаются не только в объемах, но и в направлениях мер поддержки. Что касается фискальных мер, то развитые страны готовы к прямым выплатам населению. Например, США намерены обеспечить выплаты семьям с низким уровнем дохода в размере $1200 для каждого взрослого и $500 — для детей, пакет мер в Австралии предполагает единовременные выплаты $441 для граждан с низкими доходами. Также для развитых странах увеличивают расходы на пособия по безработице и на детей. В развивающихся странах поддержка населения осуществляется преимущественно через отсрочку налоговых и ипотечных выплат, прямые выплаты домохозяйствам пока не рассматриваются.

Что касается фискальных мер поддержки малого и среднего бизнеса, правительства развитых стран выделили средства для выплаты грантов и обеспечения гарантий по кредитам. Кроме того, многие страны оказывают помощь малым предприятиям по выплате заработной платы работникам, вынужденным прекратить работу в период пандемии. В частности, Австралия направит на эти меры $4 млрд, Германия — €4 млрд, а в Швеции правительство готово финансировать 15% заработной платы сотрудников, чье рабочее время сократилось в результате распространения вируса.

В развивающихся странах поддержка бизнеса организована преимущественно через отсрочку налоговых выплат и снижение ставок налогов. При этом приоритет отдается компаниям из наиболее пострадавших отраслей экономики: например, в Турции снижение ставки НДС и отсрочка уплаты социальных взносов распространяются только на авиаперевозчиков, предприятия розничной торговли и туризма.

Меры денежно-кредитной политики в развитых странах связаны с расширением программ покупки активов. В условиях нулевых или отрицательных процентных ставок центральные банки перешли к покупке в том числе корпоративных облигаций (ФРС, ЕЦБ). Регуляторы развивающихся стран на данный момент ограничились преимущественно снижением ключевых процентных ставок и расширением операций РЕПО. При этом в большинстве как развитых, так и развивающихся стран были смягчены резервные требования к коммерческим банкам, нормативы по достаточности капитала и ликвидности для расширения кредитного предложения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент России Владимир Путин в ходе правительственного совещания заявил о необходимости оказания дополнительных мер поддержки населению, бизнесу и экономике целом. В частности, речь идёт о кредитных каникулах, выплатах семьям с детьми и компаниям, которые сохранили не менее 90% сотрудников.

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