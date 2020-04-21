Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Сумма $2,9 млрд была выплачена властями США американским авиаперевозчикам, которые потерпели серьезные убытки из-за ситуации с коронавирусом нового типа, 20 апреля сообщается на сайте министерства финансов страны.

Данные средства предназначены для выплат заработной платы сотрудникам организаций. Уточняется, что поддержка была оказана двум крупным авиакомпаниям и 54 мелким авиаперевозчикам. В сообщении подчеркивается, что минфин планирует продолжить выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент США Дональд Трамп подписал проект закона о мерах экономической помощи на сумму более $2 трлн, который регулирует выплаты пособий по безработице, помощь системе здравоохранения и ряду отраслей американской экономики.

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