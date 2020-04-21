Москва, , 06:26 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 апреля 2020 года начнёт разбирать претензии группы компаний к певице Наталье Ионовой-Чистяковой, более известной как Глюкоза, и её супругу — главе правления нефтекомпании «Руспетро» Александру Чистякову. Третьим соответчиком по иску о привлечении к субсидиарной ответственности проходит бывший директор киностудии Ионовой — Сергей Лубинецкий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от конкурсного управляющего ООО «Компания «Наше Кино» поступил ещё в ноябре 2019 года, но слушания неоднократно откладывались. Третьим лицом в деле участвует ООО «Система-А» (производство фильмов), которое ранее называлось «Глюкоза Продакшн» и Чистякова была его учредителем. До введения конкурсного производства в отношении ООО, которое завершилось в 2019 году, Сергей Лубинецкий являлся директором этой компании.

В январе 2020 года в деле по иску к чете Чистяковых и Сергею Лубинецкому произошло частичное процессуальное правопреемство — на ООО «Разверни» в части требования задолженности к ООО «Системе-А» по договору цессии №2 от 12.10.2019 года в размере 19 301 164,7 рубля и с ООО «Разверни» на московскую коллегию адвокатов «Делоер» «в части суммы прав требования к ООО «Система-А» по договору возмездной уступки прав от 10.12.2019 в размере 7 129 069 рублей».

Иными лицами в судебном споре участвуют, в частности, кинокомпозитор из Чехии Иво Хегер, налоговая служба, ООО «Алварион Холдингс Лимитед», ООО «Прогрессив Анимэйшн», ООО «Эрмитаж Девелопмент Норд — Вест» и ООО «Криэйтив Анимэшн».

Из открытых источников известно, что пять лет назад киностудия, принадлежавшая Наталье Ионовой, сняла мультфильм «Савва. Сердце воина». Компания «Наше кино» проводила его рекламную кампанию.