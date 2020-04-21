Новосибирск, , 06:09 — REGNUM За первый квартал 2020 года грузопоток в новосибирском аэропорту «Толмачёво» составил 7649 тонн (+7%), из которых в марте — 3017 тонн груза и почты (+9%), сообщает пресс-служба воздушной гавани.

За три месяца текущего года аэропорт обслужил 7720 самолёто-вылетов (+13% к аналогичному периоду 2019 года) и 1 399 580 пассажиров (+3,8%).

В марте пассажиропоток составил 406 366 человек.

Самыми популярными направлениями среди пассажиров в марте были: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Красноярск, Пхукет, Камрань, Бангкок, Утапао, Дубай, Ош, Бишкек, Нур-Султан, Худжанд, Ташкент.