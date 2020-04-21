Токио, , 06:01 — REGNUM Руководство японского автопроизводителя Nissan намерено отправить в оплачиваемый отпуск около 15 тыс. работников предприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что эти сотрудники не выйдут на работу с 27 апреля по 1 мая. В первую очередь в отпуск уйдут работники отдела менеджмента и технической разработки, которые заняты на заводах Nissan в Японии. Компания пообещала оплатить отпуска своим сотрудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля руководство японской компании Nissan продлила приостановку работы своих заводов в США в связи с угрозой распространения COVID-19. Отмечается, что предприятия будут простаивать до середины мая.

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