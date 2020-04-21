Канберра, , 05:18 — REGNUM Авиакомпания Virgin Australia 21 апреля объявила о введении внешнего управления на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как следует из документа, Virgin Australia Holdings Limited, являющаяся крупнейшим австралийским авиаперевозчиком, передаётся во внешнее управление «для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом».

Отмечается, что новая администрация компании намерена как можно скорее вывести её из внешнего управления. Перевозчик продолжит полёты и, по словам генерального директора Пола Скурра, рассчитывает «сыграть важную роль в возвращении экономики Австралии к нормальному состоянию после окончания пандемии коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы компании начались ещё в 2019 году. В августе Virgin Australia начала реструктуризацию после объявления о чистом убытке в размере $349,1 млн.

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